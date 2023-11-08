Asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremde binlerce ev yıkıldı binlerce insan da hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’dı. Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı.

Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla tespit edilecek.