Aspirin turizmi

Geçen yılın son 3 aylık dönemiyle bu yılın son 3 aylık dönemini karşılaştırdığımızda Edirne merkez genelinde yüzde 84 oranında bir artış söz konusu. Bunun da tabii çoğunluğu turistlerden kaynaklanıyor. Aspirin kan sulandırıcı ve pıhtı önleyici özelliğe sahip olmasından dolayı tercih ediliyor. Koronavirüste ölüm nedeni olarak ilk önce akciğerlerde sorun yarattığı ve bu şekilde bir ölüme sebebiyet verdiği biliniyor. İkinci olarak da kanda pıhtılaşma oluşturduğu ve bunun beyin veya başka organlara damar tıkanıklığı yaparak, ölüme sebebiyet verdiği biliniyor. Dolayısıyla burada kanı sulandırarak, bu tür bir durumdan koruyacağını düşünüyorlar.

MUTLAKA HEKİM KONTROLÜ OLMALI

Bunun ifade ettiğimiz gibi önce hekim kontrolü yapılıp, değerlendirilip, ondan sonra kullanılması gerekiyor. Aspirin, düşük dozda, 100 miligramlık dozlarda bağırsakta çözünen, tipik kan sulandırıcı olarak kullanılan bir ilaçtır. Ancak bunun mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerekir, hekim tarafından reçete edilmesi gerekir. Yapılan tetkiklerden sonra, kişiye gerekiyorsa verilir ve kullanıma başlanır. Vatandaşın, kendi kendine alayım, koronaya karşı korunayım ya da kan sulandırıcı olarak kullanayım şeklinde bir yaklaşımı var. Bu tür ilaçları alması sakıncalıdır, mutlak surette bir hekim kontrolünden sonra alınması gerekir.

NÜFUS 190 BİN, GELEN 232 BİN

Bulgaristan’ın koronavirüs tedbirlerini esnetmesiyle Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşlarının sayısı 232 bin 324’e ulaştı. 190 bin nüfusu bulunan Edirne’ye gelen Bulgar vatandaşları alışveriş çılgınlığı yaşadı. Edirne İl Genel Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Önder Cin, Türkiye’ye giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının sayısında yüzde 300’den fazla artış yaşandığına dikkat çekti. Cin, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında son 5 ayın en fazla otomobil ve otobüs girişinin eylül ayında olduğunu vurguladı. (İHA)

DİKKAT ÖLDÜRÜR





Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste Aspirin kullanımının riski ile ilgili bir veri olmadığını, ancak farklı bir durum olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Uzun süreli Aspirin alan kişilerde, grip geçirirse bir hastalığın riskinin arttığını biliyoruz; ‘reye sendromu’ ismi verilen bir hastalık. Maalesef belli bir dönemine geldikten sonra yüzde yüz öldüren, hiçbir tedavisi olmayan bir hastalık. Bu hep çocuklarda göründü diye zannediliyordu ama son yıllarda yetişkinlerde de giderek artan yayınlar oldu.”