Aspendos’tan tarih çıktı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında Aspendos Antik Kenti’nde devam eden 2025 yılı kazı çalışmalarında, mermer bir Hermes heykeli, Aphrodite ve Eros’un başları ile Artemis ve Nemesis’e ait heykel parçaları bulundu. Hermes heykeli, Tiyatro Caddesi’nin doğusunda yer alan giriş kapısının güney kanadına konumlandırılmış anıtsal çeşmenin (nymphaion) yıkıntıları arasında ortaya çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfi, “Zamanın sessiz tanığı Aspendos’ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu” diyerek duyurdu.

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1.65 boyundaki Hermes heykeli parçalar halinde çıkartılırken, kazı evi deposunda birleştirildi.

PARÇA PARÇA ÇIKARTILDI

Heykel, sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omuzundan aşağı doğru sarkan peleriniyle birlikte tuttuğu kerykeionu (asası) ile betimlenmiş. Sol ayağının yanında ise başı Hermes’e dönük bir koç figürü yer alıyor.

Kazı çalışmalarında parçalı olarak ortaya çıkarılan heykel, kazı evi deposunda birleştirilerek bütüncül haliyle değerlendirildi. Kaidesiyle birlikte toplam 1.65 metre yüksekliğe ulaşan eser, stilistik özellikleri açısından Roma İmparatorluk Dönemi’ne (Milattan sonra ikinci yüzyıl sonu - üçüncü yüzyıl başları) tarihlendirilmektedir.

Aynı alanda, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros’a ait olduğu değerlendirilen başlar da ortaya çıkarıldı.

2024 yılı kazı çalışmalarında, aynı bölgede av, vahşi doğa, hayvanlar ve doğa tanrıçası Artemis ile adalet, denge, kader ve intikamın sembolü Nemesis’e ait olduğu düşünülen gövde parçaları da gün yüzüne çıkarıldı. Aspendos Antik Kenti’nde sürdürülen kazı çalışmaları, bölgenin kültürel mirasına ışık tutmaya devam ediyor.