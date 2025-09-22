×
Aspendos’ta ‘Kuğu Gölü’ gecesi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 07:00

TARİHİ Aspendos Antik Tiyatrosu, önceki gece sanatseverlerin akınına uğradı. Biletlerin iki gün ön-cesinden tükendiği temsili izlemek isteyenler, gösteri başlayana kadar süren uzun kuyruklar oluş-turdu. Tarihi tiyatro hınca hınç dolarken, izleyiciler Tchaikovsky’nin ölümsüz başyapıtı ‘Kuğu Gölü’ ile büyülü bir yolculuğa çıktı.

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin en görkemli anlarından biri olan ‘Kuğu Gölü’ balesi, dün akşam sahnelendi. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın üstlendiği, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın sahneye taşıdığı eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları-nın etkileyici yorumlarıyla Aspendos’un tarihi taşlarında hayat buldu.

Başrollerde Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü Meriç Sümen ‘Kraliçe’ rolüyle, Berfu Elmas ‘Odette - Odile’ yorumuyla, Batur Büklü ‘Prens Siegfried’ performansıyla hayranlık uyandırdı. 

