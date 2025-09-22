Aspendos’ta ‘Kuğu Gölü’ gecesi

Haberin Devamı

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin en görkemli anlarından biri olan ‘Kuğu Gölü’ balesi, dün akşam sahnelendi. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın üstlendiği, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın sahneye taşıdığı eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları-nın etkileyici yorumlarıyla Aspendos’un tarihi taşlarında hayat buldu.

Başrollerde Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü Meriç Sümen ‘Kraliçe’ rolüyle, Berfu Elmas ‘Odette - Odile’ yorumuyla, Batur Büklü ‘Prens Siegfried’ performansıyla hayranlık uyandırdı.