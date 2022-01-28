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Aspendos Arena'ya ikinci kez tahliye kararı

#ANTALYA#Aspendos Arena# Anadolu Ateşi Dans Topluluğu
Aspendos Arenaya ikinci kez tahliye kararı

Antalya'da Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun, bin 300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişilik kapasitesiyle 2008'den bu yana gösteriler yaptığı Aspendos Arena'nın, 2'nci kez tahliyesine karar verildi. Mahkeme ayrıca tarla statüsündeki arazinin boş olarak sahibine teslimine hükmetti. Firma, tahliye kararına karşı üst mahkemeye itiraz etti.

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Serik ilçesinde 2008 yılına kadar Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri nedeniyle gösterilerini durdurdu. O dönem Aspendos Antik Tiyatro'ya yakın bölgede, Hüseyin Avni Aykol'a ait kiralanan 25 dönümlük alanda 'Aspendos Arena' kuruldu. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin, 2017'de yıkımına karar vermesi üzerine, arazi sahibi Aykol, tahliye davası açtı. Sonrasında Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketi, arazi sahibi ve Serik Belediyesi'nin dahil olduğu hukuki süreç başladı.

İLK KARAR ÜST MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Hüseyin Avni Aykol'un açtığı tahliye davasının görüldüğü Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, 2018'de şirketin araziden tahliyesine karar verdi. Üst mahkemeye yapılan itiraz sonrasında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını kaldırdı ve yeniden görülmek üzere gönderdi. Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin geçen yılın sonlarına doğru verdiği yeni kararın, gerekçeli kararı çıktı. Yeniden görülen davada, 27 Mayıs 2017 tarihli kira sözleşmesine göre arazinin bir yıl süreyle 50 bin TL karşılığında kiraya verildiği, kiracının tarla olarak aldığı ve sözleşme bitiminde 25 dönümlük alanı tamamıyla tarla şeklinde teslim edeceğinin kararlaştırıldığı belirtildi. Mahkeme yeni kararında arazinin tahliye edilmesi ve boş olarak davacıya teslimine hükmetti. Firmanın, 27 Mayıs 2017 tarihli kira akdinin yenilenmiş olduğunun tespiti talebi de reddedildi. Firma, tahliye kararına karşı yeniden üst mahkemeye itiraz etti.

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'TARIM DIŞI KULLANIM' KARARI DA DAVALIK

Antalya Toprak Koruma Kurulu, Serik Belediyesi'nin mühürlediği, kaçak yapılaşma nedeniyle verdiği para cezası ve yıkım kararları, mahkeme tarafından da onaylanan Aspendos Arena'nın bulunduğu araziye ilişkin geçen yıl tarım dışı kullanıma uygun olduğu yönünde karar vermişti. Arazisinin boşaltılmasını ve tarım arazisi olarak kalmasını isteyen mülk sahibi Aykol, Antalya Toprak Koruma Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmış, Serik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de tarım arazisinde toprağın doğal yapısını bozduğu gerekçesiyle firmaya 454 bin 814 TL idari para cezası vermişti.

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#ANTALYA#Aspendos Arena# Anadolu Ateşi Dans Topluluğu

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