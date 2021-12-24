'Aşmamız gereken ilk bent 2023’tür'

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CHP’YE GEÇEN BELEDİYELER

“Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar destekleyebiliriz. Bunun için sizlerden tüm çalışmalarınızı tüm gayretlerinizi, tüm hesaplarınızı 2024’te yapılacak mahalli idareler seçimine değil, 2023 Haziran’daki seçime göre ayarlamanızı istiyorum. CHP’ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Teşkilatlarımızla, belediyelerimizin birlikte çalıştıkları hiçbir yerde kaybetmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Nerede böyle bir sıkıntı yaşanıyorsa altını kazıdığımızda teşkilatlarımız, milletvekillerimiz belediyelerimiz arasında böyle bir tablo karşımıza çıkıyor.

GURUR, KİBİR YAKIŞMAZ

AK Parti’de siyaset yapan herkes kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek mecburiyetindedir. Birbirimizin başına, sırtına basarak değil el ele, kol kola çalıştığımızda büyük başarılara imza atarız. Aksi takdirde ne olacağını görmek için tarihimize bakmak yeterlidir. Bir şehirde belediye başkanımız kucaklayıcı olursa, teşkilatımızın diğer birimleri de ona uyacaktır. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz.

MEZARIM DA BÜYÜK OLACAK

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Neyiz ya, kuluz. Eninde sonunda gideceğimiz yer neresi? Toprak. Topraktan geldik oraya gideceğiz. Ben 1.85 boyundayım, mezarım da ona göre büyük olacak. Diğerleri düşünsün. Takdir-i ilahi neyse o olacak. Bunu kimsenin değiştirmeye gücü yetmez. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Hiçbirinizin size olan güvenimi, itimadımı boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum.

80 BİN TL TAZMİNAT KAZANDIM

Belediyelerin ülke yönetimine giden yoldaki önemini sadece biz görmüyoruz muhalefet de tespit ettiği için var gücüyle bu alana yükleniyor. Bizden farklı olarak onlar yaptıkları icraatlar üzerinden değil sadece kamuoyunu yönlendirme faaliyetleri ile yapmaya çalışıyorlar. Bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan.

Her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Bir yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul’da, Ankara’da bunu yaptılar. Aklınıza neresi gelirse… İkinci yıl makyajları dökülmeye başladı.

ŞAİBEDEN UZAK DURUN

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Her türlü şaibeden uzak durmanız önemlidir. Bundan asla taviz veremeyiz. Hiçbir AK Parti belediyesi için Allah göstermesin şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza her konuda kendinize ve bize söz getirecek en küçük söz, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz.

AŞMAMIZ GEREKEN İLK BENT 2023

Sizlerden ilk isteğim öncelikle kendi aramızda birliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamızdır. Tek yürek, tek bilek olmadan bu işin üstesinden gelemeyiz. Sizlerden ikinci talebim ise tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent 2023’tür. Bunu başardığımızda 2024 için hepimizin eli zaten çok güçlü olacaktır.

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VERİN ORALARDA ELEKTRİĞİ BEDAVA, ELİNİZİ TUTAN MI VAR?

CHP Genel Başkanı Şanlıurfa’ya gitmiş, meydanı boş bulunca esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay, Antalya gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. İstanbul, Ankara, İzmir’i saymıyorum bile. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var? Burada ilk sorun, elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması... Elektriği belediyeler mi veriyor? İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması.

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Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı’nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da inkar edecek olmasıdır. Bu zat tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul’da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım.. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular. Bu tablo CHP Genel Başkanı’nın kendi belediyesi tarafından ayaklar altına aldığının ifadesi değil de nedir?

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YATAY MİMARİ VE YEŞİL KALKINMA

İklim değişikliğinin insanlığı giderek daha çok tehdit ettiğini göz önünde bulundurarak 2053 vizyonumuzun odağına yeşil kalkınma devrimini ilan ettik. Sizleri yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum. Yatay şehirleşmeyle örnek yerleşim alanları kuracağız. Topraktan geldik toprağa gideceğiz, dolayısıyla her an toprağa yakın olmak bizim için en iyi en ideal imar şeklidir. Ana muhalefetin başındaki zat nerede milletvekili, İzmir milletvekili. İzmir’in belediyesi onlarda. İzmir’de kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde belediyeniz acaba nerede kentsel gelişim dönüşüm projesi uyguladı? Yok. Bunu burada benim konuşmam yetmiyor. Benim İzmir teşkilatımın, milletvekillerimin orada kapı kapı dolaşarak, bunları işaret ederek ‘işte CHP’nin belediyecilik anlayışı budur’ demesi gerek.

SAHİPSİZ HAYVAN BARINAKLARI YAPIN

Bazı meseleler var ki çok küçük dokunuşlarla milletin gönlünü kazanmak mümkündür. Mesela sokak hayvanları meselesi. Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başıboş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum: Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın; sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz. Osmanlı, ağaçlara meyveleri asarmış ki o hayvanlar gelip nasiplerini alsınlar. Aynen bunu da bulunduğunuz belde, ilçe ve illerde yapmanız mümkün. Bu adımları da atın. Birinci talebim budur. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerek.”

ERDOĞAN’A BÜYÜK İLGİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Kızılcahamam’a helikopterle geldi. Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kendisini karşılayanları selamlayan Erdoğan, daha sonra otobüsten inerek vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak hediye etti. Partili kadınlar Erdoğan’ın otobüsünü gül yağmuruna tuttu. Erdoğan toplantıda da başkanların büyük ilgisi ve alkışlarla karşılandı. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)