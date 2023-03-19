Bodrum katı olmayan ve asma katlı yapılara dikkat

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“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen yıkıcı depremden geriye yıkık binalar, ağır ve orta hasarlı binalar kaldı. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ederken, Türkiye’nin deprem ülkesi olmasından ötürü sağlam ve güvenli binaların inşa edilmesinin önemi yıkıcı depremle birlikte bir kez daha ortaya çıktı.



Vatandaşa yeni alacakları konut hakkında uyarılarda bulunan Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Altın, evin bağlı olduğu belediyelerdeki kullanım izin belgesinin alınması gerektiğine dikkat çekti.

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Yapı kullanım izin belgesinin alındığı yapılarda dahi kaçak katların yapılabildiğini ve vatandaşın bu hususa dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Altın, “Maalesef binalara kaçak kat yapıla biliniyor. Bu, binanın statiğine ek bir yük bindirmiş oluyor. Burada taşıyıcı sistem zorlandığı için olası bir depremde veya zamanla kolonlar aşınır. Vatandaş bu hususa çok dikkat etmelidir. Bu yüzden daire alınırken binanın temelinde kaç katlı yapıldığına bakılmalıdır” dedi.