HABERLERGündem Haberleri

Aslıhan’ın dosyasına yeni sayfa: Kasten öldürme

Güncelleme Tarihi:

#Aslıhan Çiçek#Cem Acar#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 07:00

18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’e uyuşturucu verdiği, fenalaşınca da yardım çağırmayarak ölümünü engellemediği belirtilen Cem Acar hakkında ek iddianame hazırlandı. Hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istenen Acar’a ek iddianamede ‘kasten öldürme’den müebbet, ‘uyuşturucu ticareti’nden en az 10 yıl hapis cezası istendi.

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek (18), 26 Temmuz 2022’de iş görüşmesi için Bornova’daki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek’e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çiçek’in Ege Üniversitesi Hastanesi’nde olduğu belirlendi. Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. İddianamede Cem Acar (28) için ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için ‘yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çiçek ailesi, sanıkların ‘kasten öldürme’ suçundan da yargılanması için savcılığa başvurdu. Ardından Acar ‘kasten insan öldürme’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan tutuklandı.

‘ÖLÜMÜNÜ ENGELLEYEBİLİRDİ’

Ek iddianamede, Acar’ın Aslıhan Sinem Çiçek’i Bornova’daki arkadaşlarının bulunduğu bölgeden otomobiliyle aldığı, o sırada Çiçek’in uyuşturucu etkisinde olduğuna dair belirti bulunmadığı ifade edildi. Acar’ın, Çiçek ile önce işyerine gittiği ardından Seyirtepe’ye çıktığı ve burada Çiçek’e uyuşturucu verdiği belirtildi. Çiçek, akşam saatlerinde Acar’ın evinde uyuşturucunun etkisiyle fenalaştı. Cama vurup elini kestikten sonra evden çıkıp otobanda koşarken polis tarafından bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acar’ın, Çiçek fenalaştığında sağlık ekiplerine haber vermeyerek ölümünü engelleme imkânı olduğu halde bunu yapmadığı, verdiği uyuşturucu madde nedeniyle eylemi ile ölüm arasında uygun illiyet bağı bulunduğu vurgulandı. Acar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası istemiyle ikinci dava açıldı. Dava, mevcut dosyayla birleştirildi.

 

 

 

 

