Aslıhan’ı öldürmüştü! Korkunç plan telefondan çıktı

Elazığ’da yaşayan Aslıhan Alkılınç (34), 3 çocuk annesiydi. Eşi sürekli kendisine şiddet uyguladığı için 7 kez savcılığa ve polise başvurdu ancak bir türlü kurtulamadı. 5 Haziran 2020’de son kez polise başvurdu, eşi Ali Alkılınç’ın kendisini dövdüğünü ve öldüreceğini söyledi. Eski kayınbiraderini silahla yaralamaktan davası devam eden Ali Alkılınç gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest kaldı. Ali Alkılınç serbest kaldıktan 4 gün sonra, 9 Haziran 2020’de kayınvalidesi Şule Birçek’in evine giderek eşini 3 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayıp öldürdü. Olay yerine yakın bir yerde polis tarafından yakalanan Ali Alkılınç tutuklandı.

HASTANE AYNI RAPORLAR FARKLI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Alkılınç’a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi akıl sağlığının tespit için Ali Alkılınç’ı hastaneye sevk etti. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde muayene edilen Alkılınç’a ‘sanrısal bozukluk’ teşhisi konuldu ve cezai ehliyetinin olmadığı belirtildi. Aynı hastane, Afyonkarahisar’da kayınbiraderini yaraladığı için bir kez daha muayeneye gönderilen Ali Alkılınç için verdiği 21 Mart 2021 tarihli raporunda, sanığın cezai ehliyeti bulunduğu yönünde görüş bildirdi. Bu rapor üzerine Aslıhan’ın öldürüldüğü davadaki rapora itiraz edildi.

TELEFONDAN ÇIKAN CİNAYET PLANI

Mahkeme heyeti, Ali Alkılınç’ın cep telefonunu da bilirkişiye göndererek incelenmesini istedi. Bilirkişinin mahkemeye gönderdiği raporda, Ali Alkılınç’ın olaydan 3 ay önceki süreçte telefonundan “Aldatan eşi öldürmenin cezası, aldatma mesajları, şizofren nedir, hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur, binaya nasıl tırmanılır” ifadelerini arattığı anlatıldı.

Raporda, Ali Alkılınç’ın ziyaret ettiği internet sitelerinde yer alan “Karısını 32 kez bıçaklayarak öldüren sanıktan yasak aşk iddiası” başlıklı haber ile “Akıl hastalığının ve zayıflığının ceza ehliyetine etkisi” başlıklı makaleler de dikkat çekti.

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