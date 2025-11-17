Aslıhan Sinem Çiçek davasında yeni gelişme: Sanık 'kasten öldürme' suçundan yargılanacak

Haberin Devamı

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi. Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Gasp' suçundan tutuklandı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Olayla ilgili yapılan araştırmada, Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği tespit edildi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem Acar'a ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem Acar'a konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acar'ın kuzeni D.A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Burak Kaya için istenilen Adli Tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi.

19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Cem Acar için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI KALDIRILDI

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme başkanı, 'CMK'nın 173/6 maddesi uyarınca kamu davasının açılmasına yer olmadığına dair kararın yeniden ele alınarak, gerekirse Sulh Ceza Mahkemesi'ne müracaatla, bu kararın kaldırılarak tanıkların ifadeleri ışığında sanık Acar hakkında yeniden soruşturmanın başlatılması ve dava açılmasının değerlendirilmesi durumunda, mahkememize birleştirme istemli dava açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına' karar verdi. Çiçek ailesi, sanıkların 'Kasten öldürme' suçundan da yargılanması için savcılığa başvurdu. Soruşturma sonrası Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili 'Olası kastla öldürme' suçundan Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı (KYOK) kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Cem Acar'ı gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Acar, 'Kasten insan öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.

'EYLEMİ VE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI VAR'

Cem Acar hakkında hazırlanan ek iddianamede; Acar'ın Aslıhan Sinem Çiçek'i Bornova'daki arkadaşlarının bulunduğu bölgeden otomobiliyle aldığı, o sırada Çiçek'in uyuşturucu etkisinde olduğuna dair belirti bulunmadığı ifade edildi. Acar'ın, Çiçek ile önce iş yerine gittiği ardından Seyirtepe'ye çıktığı ve burada Çiçek'e uyuşturucu verdiği belirtildi. İddianameye göre; Aslıhan Sinem Çiçek, akşam saatlerinde Cem Acar'ın evinde uyuşturucunun etkisiyle fenalaştı; cama vurup elini kestikten sonra evden çıkıp, otobanda koşarken polis tarafından bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acar'ın, Çiçek fenalaştığında sağlık ekiplerine haber vermeyerek ölümünü engelleme imkanı olduğu halde bunu yapmadığı, verdiği uyuşturucu madde nedeniyle eylemi ile ölüm arasında uygun illiyet bağı bulunduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

EK İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede; Acar'ın davranışının 'Kasten öldürme' sonucunu doğuracağını bilebilecek durumda olduğu, bu nedenle 'Doğrudan kastla insan öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarını işlediği belirtildi. Cem Acar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası istemiyle ikinci dava açıldı. Dava, mevcut dosyayla birleştirildi.