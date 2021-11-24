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Aslıhan Dal'ın katiline indirimsiz müebbet

#Çorum#Aslıhan Dal#Polat Hatal
Aslıhan Dalın katiline indirimsiz müebbet

Çorum'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren tutuklu sanık Polat Hatal'a (32), indirim uygulanmadan ömür boyu hapis cezası verildi. Aslıhan'ın annesi Sevgi Dal, "Kızımın üstüne kapıları kilitleyen biriydi. 'Tasarlayarak öldürmedim' dese de daha önceden her şeyi tasarlamış. Hiçbir kadın öldürülmesin" dedi.

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Olay, 3 Ocak'ta Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Polat Hatal ile birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hatal, Dal'ı boğarak öldürdü. Polisi arayan Hatal, Aslıhan Dal'ı boğduğunu itiraf ederek evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık görevlileri ise yerde hareketsiz yatan Dal'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan Hatal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aslıhan Dalın katiline indirimsiz müebbet

'BOĞAZINI SIKTIM, YERE YIĞILDI'

Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Polat Hatal hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına; sanık Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, davaya müdahil olarak kadın meclisi üyeleri ile Aslıhan Dal'ın yakınları katıldı.

Son kez savunma yapan Polat Hatal, "Aslıhan'ı tasarlayarak öldürmedim. Olaydan 5-6 gün önce Aslıhan ile aynı evdeydik, isteseydim öldürürdüm. Aslıhan'ı gerçekten çok sevdim, 14 yıl başımın tacı ettim. O yakınlarıyla sorun yaşıyordu. Aslıhan evi terk edip, annesine gitmişti. Gidip evimize getirmiştim sonra aramızda tartışma başladı. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. 'İstediğim her şeyi yaparım, sen bana karışamazsın' gibi sözlerin yanı sıra çocuklarımın benden olmadığı yönünde ağır ithamlarda bulundu. Bana 'Evden defol git' dedi sonra bana tokat attı, ben de boğazını sıktım, yere yığıldı. Aslıhan'ı çok seviyordum, ilgim ve alakam halen devam etmektedir. Boğazını sıktığım için çok pişmanım. Keşke o gece, o eve hiç gitmeseydim" dedi.

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Aslıhan Dalın katiline indirimsiz müebbet

İNDİRİM UYGULANMADI

Savunmanın ardından duruşmaya kısa ara vererek, kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Polat Hatal'a tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadan 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

DURUŞMA ÇIKIŞI ARBEDE

Duruşma çıkışı sanık Hatal ve Aslıhan Dal'ın yakınları arasında arbede çıktı, polislerin araya girmesiyle de sona erdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Aslıhan Dal’ın annesi Sevgi Dal, "Benim kızımın üstüne kapıları kilitleyen biriydi. 'Tasarlayarak öldürmedim' dese de daha önceden her şeyi tasarlamış. Hiçbir kadın öldürülmesin" dedi.

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'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Dava sürecine müdahil olan kadın meclisi üyeleri adına açıklama yapan avukat Burçin Solmaz da "Mahkeme heyeti sanığa müebbet hapis cezası verdi. 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyeleri olarak bütün kadınlar özgürce yaşayana kadar ve kadın cinayetleri son buluna kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

AİLESİYLE ŞAKALAŞTIĞI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Aslıhan Dal'ın ölmeden önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslıhan'ın evde ailesi ve çocuğuyla şakalaştığı anlar yer alıyor.

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Aslıhan Dalın katiline indirimsiz müebbet

 

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#Çorum#Aslıhan Dal#Polat Hatal

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