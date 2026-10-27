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Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin yeniden görülen davada ara karar: Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

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#Aslı Baş Cinayeti#Ahmet Bayer#Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Aslı Başın ölümüne ilişkin yeniden görülen davada ara karar: Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 14:25

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yıl önce manken Aslı Baş'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada ara karar çıktı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek muafiyet talep eden iş insanı Ahmet Bayer'in başvurusunu kabul etti. Silinen mesajlara ilişkin kriminal raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve tanığın dinlenmesi için 21 Ocak'a ertelendi.

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2003 yılında düzenlenen 'Miss Model Of Turkey' yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü'ndeki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Aslı Başın ölümüne ilişkin yeniden görülen davada ara karar: Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kaldı. 9,5 yılda 3 Cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020'de görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi.

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Aslı Başın ölümüne ilişkin yeniden görülen davada ara karar: Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda; delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020'de yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı bu defa Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarını bozdu. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün üçüncü kez görülen duruşmaya Ahmet Bayer, Volkan Bayer ve Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, anne Müesser Baş hazır bulunurken, mazeret bildiren Hakan Sadi Bayer katılmadı.

Aslı Başın ölümüne ilişkin yeniden görülen davada ara karar: Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

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TANIK ARANIYOR

Duruşmada söz alan Volkan Bayer, yargılamanın bir an önce sona ermesini talep ederken, Ahmet Bayer, sağlık sorunları bulunduğunu belirtip, "Ocak ayında tekrar ameliyat olacağım. Sağlık olarak kendimi zorluyorum. Beni duruşmalardan muaf tutabilir misiniz?" dedi. Mahkeme heyeti, Bayer'in talebini kabul etti. Ancak dinlenmesi gereken bir tanığın bulunduğu, tanığın adresinin henüz tespit edilemediği, dinlenmesi halinde ilgili duruşmada hazır bulunmasına karar verdi.

Aslı Başın ölümüne ilişkin yeniden görülen davada ara karar: Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'DAN İSTENEN RAPOR GELMEDİ

Öte yandan bir önceki duruşmada, olayla bağlantılı cep telefonu ve SIM kartından silinen mesajların geri getirilip getirilemeyeceğinin araştırılması için Ulusal Kriminal Büro'dan istenen raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanığın dinlenmesi için duruşmayı 21 Ocak'a erteledi.

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#Aslı Baş Cinayeti#Ahmet Bayer#Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi

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