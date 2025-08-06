Aslı baş kararı Yargıtaydan döndü

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Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Bayer hakkında ‘nitelikli kasten öldürmeye azmettirme’, oğulları Hakan Sadi (38) ve Volkan Bayer (36) hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014’te serbest kaldı.

YAGITAY KARARI BOZDU

9.5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020’de görülen 36’ncı duruşmasında, tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi. Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda; delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020’de yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararlarını bozdu.

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin gerekçeli kararında, Aslı Baş’ın, olayın olduğu gece aynı konut içinde bulunan sanık Ahmet Derya’ya saat 01.35’te attığı mesajın olay sonrası emanete alınan cep telefonunda bulunamadığı, bu nedenle de telefonun teknik incelemeyle silinmiş mesajların geri getirilip getirilemeyeceğinin araştırılmadığı vurgulandı.

Ahmet Bayer ile oğullarının yargılanmasına Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlanacak.

Ahmet Bayer, dalış yaptığı sırada vurgun yiyip felç kaldığı için hayatını tekerlekli sandalye sürdürüyor.