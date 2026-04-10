Aslı Baş davası sil baştan... Acı baba: Kızımın mesajları silinmiş, kameralar sökülmüş

2010 yılında Bodrum'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulmuş ve davanın yeniden görülmesine karar verilmişti. Aslı Baş’ın babası Mehmet Yavuz Baş, yıllar sonra sessizliğini Kanal D’nin çok sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta” canlı yayınında bozdu. Baş’ın sözleri gündemi sarsacak türdendi.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kanal D’nin ilgiyle izlenen programı “Neler Oluyor Hayatta” bugün yine çok önemli bir konuyu masaya yatırdı. Muğla'da 2010 yılında turizmci Ahmet Bayer'e ait villanın balkonundan düşerek hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, öldürüldüğünü ileri sürdüğü kızı için yıllardır verdiği hukuk mücadelesini canlı yayında anlattı.

“KIZIMIN TELEFONUNDAN MESAJLARI SİLİNMİŞ”

Acılı baba, kızının 16 yıl önce gerçekleşen karanlık ölümünü ve Yargıtay’ın davanın yeniden görülmesi kararını şu sözlerle anlattı:

“Bu davada eksik bilgiler var. Olay yerinde MOBESE kameraları sökülüyor. Bilgiler silinmiş ve dinlenmeyen şahitler var. Bunların dinlenmesi ve eksiklerin tamamlanması için Yargıtay bu davayı bozdu. Yargıtay’ın gördüğü bu eksikleri 10 sene boyunca göremeyen bir mahkeme var ve biz bunun üzüntüsündeyiz.

Düşünün ki kızımın mesajları silinmiş ve biz onları bilmiyoruz. Kameralar sökülmüş. Biz bu kameraların incelenmesini istedik ve çözülmesini bekliyoruz.

“BENİM KIZIM İNTİHAR ETMEZ”

“Bana ‘merdivenden düştü, kanaması var’ dediler ama bu kız atılıyor ve ben bunun cinayet olduğunu o zaman öğrendim. İlk neden ambulans değil de başkaları aranıyor? Çok aksayan bir yargı süreci var ve ben bu konuda çok mağdurum.

Onlarca uzman intihar olmadığını anlattı ama mahkeme dikkate almadı. Benim kızım asla intihara meyilli biri değildi. Ölümünden kısa bir süre önce doğaya ve yaşama teşekkür ettiğini herkes biliyor. Hayata çok bağlı, gülümseyen, yaşamayı seven bir genç kızdı. İntihar etmesi asla mümkün değil.

16 sene oldu ve ben 16 yıldır her türlü hastalığa kapıldım. Bu merhametsizlik, insafsızlık ve adaletsizlikten başka bir şey değil. Benim kızımın intihar etmesi için bir neden yok ki.

Bu adam, Almanya’da rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi gördüğünde benim kızım bu adama ahde vefa olsun diye refakatçilik yaptı ve bu bile yanlış yorumlandı. Halbuki benim kızım nişanlıydı. Bizim sinirlerimizi bozup suça itmek için o adamla gönül ilişkisi varmış gibi göstermek istediler ama öyle bir şey yok. Kızım nişanlıydı ve benim kızım intihar etmez.”