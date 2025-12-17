Aslı Baş davası sil baştan

Haberin Devamı

2003 yılında düzenlenen ‘Miss Model Of Turkey’ yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010’da saat 02.30 sıralarında vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer’in Bodrum Yalıkavak’taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının 6.5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

3 SANIK İÇİN BERAAT KARARI

Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Bayer hakkında ‘nitelikli kasten öldürmeye azmettirme’, oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014’te serbest kaldı. 9.5 yılda 3 Cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020’de görülen 36’ncı duruşmasında, tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi. Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda delillerin yok edilip değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020’de yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı bu defa Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararlarını bozdu.

‘ADİL YARGILANMA OLMASINI İSTİYORUM’

Ahmet Bayer ile oğullarının yargılanmasına Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yeniden başlandı. Duruşmada Hakan Sadi Bayer, Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş, anne Müesser Baş hazır bulunurken, Ahmet Bayer ile Volkan Bayer ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBiS) ile katıldı. Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş, “Adil yargılanma olmasını istiyorum. 15 yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz” dedi. Ahmet Bayer ve oğulları ise Yargıtay’ın bozma kararına uyduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Haziran’a erteledi. Mehmet Baş, duruşma bitiminde salondaki sanık Hakan Sadi Bayer’e, “Kızımı önce dövdünüz, sonra balkondan attınız. Siz nasıl insanlarsınız? Yazıklar olsun, vicdansızlar” dedi.

