Aslanlı, pitonlu rezidansa baskın

İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığı ile ilgili yürüttüğü çalışmada, Sarıyer Maslak’ta rezidans dairesinde alımı, satımı ticareti yasak olan ve nesli tehlikede olan hayvan türlerinin beslendiği yönünde bilgi aldı. Önceki gün rezidans dairesine baskın düzenlendi. Operasyonda, İranlı ünlü manken olduğu belirtilen Qazal Yadegari (22), Mohammad Ali Rezvandoust (37) ve Kian Mohammadia (36) kaçmaya çalışırken yakalandı. 3 kişi gözaltına alınırken, dairede piton ve yavru aslan ele geçti. Ele geçen hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 3 kişi hakkında, ‘5607 Sayılı Kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapılarak adli makamlarca serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERDEN YAKALANDI

İranlı manken Yadegari’nin sosyal medyada paylaştığı yavru aslanı sevdiği görüntülerin polis tarafından tespit edilmesiyle operasyonun başladığı belirtildi. Yadegari ifadesinde, “Ben yavru aslanları çok seviyorum. Bu nedenle 9 bin dolara birinden aldım. Lütfen aslanımı benden almayın” diyerek gözyaşı döktüğü belirtildi. Gözaltındaki diğer 2 kişinin de polis operasyonu sırasında mankenin isteği üzerine yavru aslanı kaçırmaya çalıştıkları belirtildi.



