'Aslanlar'ından ayrıldı

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘cinsel saldırı’ gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, cezasını Edirne Ceza İnfaz Kurumu’nda tamamlıyordu. Burada aynı davadan hükümlü olduğu erkek müritleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenleyen Adnan Oktar, cezaevi yönetimi tarafından uyarıldı. Ancak Oktar uyarılara kulak asmadı. Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı’na bildirdi.

BATMAN’DA TEK BAŞINA

Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar’ın tek başına Batman’ın Beşiri ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilmesi kararı aldı. Oktar sevke itiraz etti ancak bir sonuç alamadı. Erkek müritlerinin de Adnan Oktar’la birlikte Batman’a gitmek için yaptığı başvurular ise reddedildi. Adnan Oktar, yüksek güvenlik önlemleri altında geçen pazar günü Edirne’den yola çıkarıldı ve karayoluyla Batman’a götürüldü. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık muayenesinden geçirilen Oktar, dün cezaevine yerleştirildi.

CEZAEVİ POZU

Adnan Oktar’ın cezaevinde çektirdiği bu fotoğrafını, ‘kedicikler’ isimli kadın müritleri sosyal medyada paylaşmıştı.

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