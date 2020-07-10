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Haber Giriş: 10.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

’Aslanlar’ hediye sırasına girdi

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’Aslanlar’ hediye sırasına girdi
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Silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddiasıyla 870 yıl hapsi istenen Adnan Oktar ve müritleri yargılandıkları davanın duruşmasını televizyon şovuna dönüştürdü.

‘Aslanlar’ diye bilinen erkek müritler cezaevi kantininden aldıkları fındık, bisküvit, çikolata ve ceviz gibi yiyecekleri teker teker Adnan Oktar’a götürdü. Yiyecekleri Adnan Oktar’ın yanında oturan Oktar Babuna aldı ve yanındaki sandalyeye koydu. Oktar duruşma sırasında sık sık ayağa kalkarak kadın müritleriyle selamlaştı. Kedicikler de kıyafetlerini Adnan Oktar'a gösterdi.

MASKE TAKMAYINCA ÇIKARILDI

Öğle arasından sonra mahkeme başkanı salonda maske takılması konusunda tekrardan bir uyarı yaptı. Mahkeme başkanı, Adnan Oktar’ın maske takmaması nedeniyle salondan çıkmasını istedi. Oktar ise “Alerjim var, o yüzden maske takamıyorum” dedi. Oktar daha sonra jandarma eşliğinde duruşma salonundan çıkarıldı.

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