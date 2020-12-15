‘Aslancık’tan ‘turnike’ye yalanlama

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen duruşmada çeşitli suçlardan yargılanan tutuklu Ahmet Çelik, Bülent Sezgin, Gökalp Barlan, Kartal Göktan, Levent Denizoğlu, Mehmet Orhan Mazıcı, Sibel Yılmaztürk ve Turgut Demirhan son savunmalarını yaptı.

KEDİCİK ÖVGÜSÜ

Duruşmaya beyaz kıyafetle katılan Adnan Oktar’a, ‘Kedicikler’den övgü yağdı. ‘Aslancık’ diye bilinen erkeklerden oluşan grubun önde gelen isimlerinden Gökalp Barlan savunmasında, kadınların örgüt içinde sekse zorlandığı ‘turnike’ sistemini yalanladı. Tutuklu sanık Barlan, “Hakkımda yöneltilen tüm cinsel suçlamaları reddediyorum. Turnike sistemi diye tabir edilen olay iğrenç ve dinimize aykırıdır. Bazı kadınları evlilik vaadi ile kandırıp örgüte kattığım iddiası tamamen kurmaca ve yalandır. Sözde örgüte kimseyi katmadım, evlenme vaadi yok. Arkadaş grubuyuz, suç örgütü değil” dedi.