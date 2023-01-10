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Aslan gibi baba

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Tuzla#Aslan
Aslan gibi baba
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Hayvanat bahçesinde annesinin doğar doğmaz reddettiği beyaz aslan ‘Angel’a veteriner hekim Yücel Yılmaz sahip çıktı. Yılmaz, Angel’ı evinde 45 günlük olana kadar biberonla besledi.

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İstanbul Tuzla’daki Aslanpark Hayvanat Bahçesi’nde veteriner hekim olarak çalışan Yücel Yılmaz’ın nesli tehlikede olan beyaz aslan ile olan dostluğu, annesinin yavru aslanı doğumdan sonra reddetmesiyle başladı. Annesinin emzirmediği yavru aslanın bakımını üstlenen Yücel Yılmaz, evinde eşi ve çocuklarıyla 45 gün boyunca ona baktı.

YAVRUSUNU EZMEYE ÇALIŞTI

Bebek gibi Angel’ı büyüttüğünü belirten Yücel Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bu türün genetik yapıları itibarıyla doğumları ve üremeleri sıkıntılı oluyor. Angel doğduğunda annesi hiç ilgilenmedi, en son onu ezmeye çalışıyordu. O ara aldım, eve götürdüm. Eşim ve çocuklarımla baktık. Mamasını yedirdim, tuvalete götürdüm, kucağımda uyuttum. Kucağımda büyüdü, 45 gün sonra buraya getirdim. Şimdi 1.5 yaşında ama kendini hâlâ bebek sanıyor, üstüme atlıyor onu seviyorum. Sayıları az olduğu için çok kıymetliler. Dünyada şu an 133 tane var ve 6 tanesi bizde. Beyaz aslan nadir bir tür ve diğer aslanlara göre daha vahşi oluyorlar. Hayvanların hafızaları kuvvetli, kendilerine iyilik yapanları unutmuyorlar. Angel ile dostluğumuz hep sürecek.”

 

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#İstanbul#Tuzla#Aslan

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