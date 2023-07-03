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Aslan balığı mutfaklara girecek... Yakala ve ye

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Aslan Balığı#Aslan Balığının Avı
Aslan balığı mutfaklara girecek... Yakala ve ye
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, istilacı bir tür olan aslan balığının avlanması, restoran ve mutfaklarda daha çok yer alması için çalışmaları hızlandırdı.

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Balığın evlerde vatandaşlar tarafından tüketiminin sağlanması için de daha çok tanıtım çalışmaları yapılacak. Bakanlıktan konuyla ilgili Hürriyet’e verilen bilgi şöyle:

ZEHİRLİ DİKENLERE DİKKAT

“İstilacı türler arasında olan aslan balıkları Kızıldeniz kökenli bir tür. Aslan balığı, zehirli dikenlerinden arındırılması durumunda tüketilmesinde risk bulunmayan bir balık. Ülkemiz denizlerine giriş yapmış istilacı türlerden biri olan aslan balığının, sadece dikenlerinde zehir bulunuyor. Etinin lezzetli ve insan gıdası olarak tüketime uygun olması nedeniyle dikenleri doğru şekilde temizlendiği takdirde ekonomiye kazandırılması sağlanıyor. Bu balığın avlanması ve ekonomiye kazandırılması için yeni teşvikler gündeme gelecek. Balığın evlerde vatandaşlar tarafından tüketiminin sağlanması için de daha çok tanıtım çalışmaları yapılacak. Bu lezzetli protein kaynağının restoranlarda ve mutfaklarda yerini alması için çalışmalar devam ediyor.”

 

 

 

 

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Aslan Balığı#Aslan Balığının Avı

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