'Aslan' 5 dakikada çalındı! Yüzlerce saatlik görüntü incelendi, kıskıvrak yakalandı

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, 2 Eylül 2021 günü Beykoz’da sahibinin elinden kurtulan yavru köpek “Aslan” site dışına çıktı. Hemen köpeğinin peşinden koşan Özlem Aktuna 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde köpeğinin çalındığını farketti. Aktuna, hemen karakola giderek hırsızlardan şikayetçi oldu.

KÖPEK HIRSIZI KAMERADA

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm kamera görüntülerini incelemeye aldı. Site önünden beyaz bir araçla geçen zanlının köpeği arabasına alarak hızla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.



HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI, BAŞKASINA SATILAN 'ASLAN' GERİ ALINDI

Polis ekipleri, köpek hırsızlığında kullanılan aracın kiralık olduğunu tespit etti. Aracı kiralayan zanlı gözaltına alındı. Zanlının yavru köpeği başka birine 7 bin 500 liraya sattığı tespit edildi. Polis, 'Aslan’ı yeni sahibinden geri aldı.



PERA VE 'ASLAN' KUCAKLAŞTI

Özlem Aktuna ve 5 yaşındaki kızı, karakola giderek yavru köpek 'Aslan’ı teslim aldı.

''KIZIMA BİR TÜRLÜ SÖYLEYEMEMİŞTİM''

Özlem Aktuna, “Köpeğim çalınınca ne yapacağımı şaşırdım. Kızım Pera henüz 5 yaşında o üzülmesin diye köpeğimizin çalındığını ona söyleyemedim. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Aslında hiç umudum yoktu ama polis arkadaşlar bizimle çok ilgilendiler. Aslan’ı bulup bize geri getirdiler. Allah ne muratları varsa versin” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara