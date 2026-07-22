'Asla genel af olmayacak' TBMM Başkanı Kurtulmuş: Silah bırakmayla ilgili yeni süreç başladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerle yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" yasa görüşmelerini tamamlayarak yaptığı açıklamada, hazırlanacak düzenlemede kesinlikle genel ya da şahsa özel bir affın yer almayacağını vurguladı ve terör örgütünün silah bırakmasıyla yeni bir sürecin başladığını söyledi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından öne çıkanlar:

Öncelikle şunu söylemek isterim ki Türkiye fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada, yine bu binada başladığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları kapsamında yapılan 21 uzun toplantı, Türkiye toplumunun farklı kesimlerinden yüzlerce insanın dinlendiği istişareler ve müzakereler sonucunda fevkalade önemli bir müşterek rapor hazırladı. Bu rapor, esasında ondan sonraki süreçte bizim için bir yol haritası, bir rehber niteliği taşıdı. Orada katılan partilerimizin tamamının ittifakıyla bir rapor oluştu ve Türkiye için bir yol haritası oldu.

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“SİLAHLARIN BIRAKILMASIYLA YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI”

Şunu ifade etmek isterim ki terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte Meclis'teki bu komisyonun çalışmaları fevkalade değerli ve önemliydi. Ayrıca dünyadaki bütün çatışma çözümlerine de baktığımız zaman son derece nitelikli ve son derece farklı bir çalışma oldu. Bu çalışmada bir üçüncü göze yer yoktu. Çünkü bütün siyasi partiler millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada böylesine fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü göstermesi ve demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerlidir.

GENİŞ BİR İTTİFAKLA ORTAYA ÇIKSIN

Bu büyük demokratik atılımın arkasından özellikle bölgedeki gelişmelerin Türkiye lehine de bir süreci oluşturduğunu biliyoruz. 27 Nisan'da ortaya konulan silahsız bir döneme girilme iradesinin defaatle tekrarlanması sonucunda, komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesiyle ortak bir noktaya doğru gelindi. Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu çerçevede de bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.

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GENEL AF VE ŞAHSA ÖZEL AF YOK

Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hâle geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Büyük olan mesele, özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı ve kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor.

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TATİL ÖNCESİ YASALAŞMA ÜMİDİ

Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden bu yasa, yasalaşmış olur. Türkiye için de yeni dönemin kapıları açılmış olur. Yasanın metni üzerinde nihai değerlendirmeler yapılır.