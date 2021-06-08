Aşkın Tarifi 1. bölüme damga vuran yakınlaşma... Aşkın Tarifi 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölümde yaşananlar

Aşkın Tarifi 2. yeni bölüm fragmanı ilk bölümün hemen ardından yayınlandı. 7 Haziran'da Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aşkın Tarifi dizisinin ilk bölümü izleyenlerden tam not aldı. Dizinin ilk bölümünde Naz ve Fırat'ın yakınlaşması dikkat çekerken Dr. Aşk,'ın neler yapacağı da merak konusu oldu. Aşkın Tarifi 1. bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Aşkın Tarifi 2. Bölüm Fragmanı yayında! Fırat'ın Naz'ın dudaklarına kondurduğu sürpriz öpücük büyük yankı uyandırıyor! Dr. Aşk bu durumu görmezden gelmeye kalksa da Fırat'ın amacını sorgulamadan edemiyor. Naz ise bir anda hayatına giren bu adamın rüzgarına kapılıyor. Fırat, Naz'ı etkilemeyi başarabilecek mi? Dr. Aşk'tan intikamını bu şekilde alabilecek mi?

AŞKIN TARİFİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat, Gaziantepli bir kebap ustasıdır. İstanbul’un mütevazı bir mahallesindeki dükkanlarında, teyzesi ve dostlarıyla birlikte çalışır. Fırat’ın, sıcak ve güzel dünyası, nişanlısının kendisini düğün gününde terk etmesiyle yerle bir olur. Kızdı mı, gözü hiçbir şey görmeyen Fırat, adeta delirir. Nişanlısının neden kendisine bunu yaptığını sorgularken, karşısına bir isim çıkar; Taylan Günebakan namı-diğer Doktor Aşk. Ekranların tanınan yüzü, gündüz kuşağının vazgeçilmezi, ünlü yaşam koçu Taylan Günebakan, Fırat’ın artık ezeli düşmanı olur.

Fırat, bu adama aşk konusunda bir ders vermeden rahat etmeyecektir. Bunun için aklına gelen ilk ve en kestirme yol, Dr. Aşk’ın mutluluğunu bozmak olur. Bir kadının duygularıyla oynamayı kendisine yakıştıramasa da Dr. Aşk ona fazla bir şans bırakmamıştır. Fırat, planı için Dr. Aşk’ın sevgilisi Naz’a bir an önce ulaşmak ister. İstanbul’un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Naz Soyluer’in, yeni açtığı Fransız Restoran’ı Fırat için en doğru adres olur. Geçmişte Fransız mutfağında çalışmış olan, yetenekli şef Fırat, hem özlediği bir dünyayla hem de güzeller güzeli Naz’la bu restoranda bir araya gelmiş olacaktır. Ama Naz’a ulaşmak düşündüğü kadar kolay değildir.

Kendine göre prensipleri, aşılmaz kuralları ve bir dizi ön yargısı olan Naz Soyluer, tam bir demir leydidir. Fırat, Naz’ın duvarlarını aşıp ona ulaşabilecek midir? Fırat gibi bir tehlike sevgilisi Naz’a yaklaşırken Dr. Aşk, neler yapacak? Çok akıllı bir kadın olan Naz, Fırat’ın gerçekte kim olduğunu anlayacak mıdır? Fırat’ın oyunu daha en başında açığa mı çıkacaktır?

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