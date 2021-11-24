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Aşkın devirdiği bakan... Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

#Hasan Fehmi Güneş#Aynur Aydan#Bakan
Aşkın devirdiği bakan... Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında hayatını kaybetti. CHP ve SHP’den senatörlük ve milletvekilliği yapan ünlü politikacı Güneş, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

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Hasan Fehmi Güneş, 1934 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Köy enstitüsü mezunu Güneş, kısa süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Savcılık yapan Güneş, 1973’te politikaya girdi. 1975’te CHP’den Sakarya Senatörü seçildi. 1979’da Bülent Ecevit hükümetindeki İçişleri Bakanlığı görevi 10 ay sürdü. CHP ve SHP listelerinden 1987 ile 2002’de İstanbul milletvekili seçildi. Sosyal demokrat partilerde parti meclisi üyeliği, genel başkan yardımcılığı ve grup başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TAZİYE

İki çocuk babası Güneş, eşi Yurdaşen Güneş’i 2008’de, oğlu Kutlan Güneş’i 2019’da kaybetmişti. Güneş, bugün Ankara’daki törenlerin ardından yarın Sakarya’da toprağa verilecek. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Güneş’in oğlu Utkan Güneş ile torununa taziye ziyaretinde bulundu.

ELÇİLİK BASKINI OPERASYONUNU YÖNETTİ

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Güneş, 13 Temmuz 1979’da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği’ni basan Filistinli militanlara karşı operasyonu bizzat yönetti. İki Türk polisinin şehit olduğu operasyonla ilgili Güneş, şöyle konuşmuştu: “Sıkıyönetim Komutanı Paşa’ya dedim ki; teslim oldukları andan itibaren sahibi benim.” Baskının lideri de cezaevinde verdiği röportajda, “Güneş olmasa o gün çok kan akacaktı” demişti.

İPEKÇİ SUİKASTİ

Güneş, gazeteci Abdi İpekçi’nin öldürüldüğü dönemin İçişleri Bakanı olarak, “Olayı tam aydınlatmak istediklerini, ancak bunu dönemin İstanbul Sıkıyönetim Komutanı’nın engellediğini” iddia etmişti. 

AYNUR AYDAN AŞKI

Güneş, 5 Ekim 1979’da sanatçı Aynur Aydan ile yaşadığı aşkın ortaya çıkması üzerine bakanlıktan istifa etti. Aydan, yıllar sonra, “İlişkimiz altı buçuk ay sürdü. ‘Bir gün yakalanırsak sen çok meşhur olursun’ derdi. Yakalanınca ne yapacağımıza dair bir planımız olsaydı keşke. Haber gazetelere çıkınca bir daha hiç konuşmadık. Hiç pişman olmadım, bugün olsa yine yaşarım” demişti.

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#Hasan Fehmi Güneş#Aynur Aydan#Bakan

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