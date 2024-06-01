Aşkım Kapışmak hakkında ‘yapıya insan kazandırdın’ iddiası

Haberin Devamı

152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

SERTİFİKA VERMİŞ

Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara’ya getirilen Kapışmak’ın örgütün yöneticileriyle birlikte ‘Eğitim ve Bilgilendirme Kampı’ adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği belirtildi. Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, ‘yapıya insan kazandırma’ faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Mağdurlar adına Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde açıklama yapan Avukat Buğrahan Kutlu, “Bir süredir bu dosyayı takip ediyoruz. Yaklaşık 40 bin civarında mağdur olduğunu düşünüyoruz” dedi.