ASKİ'den Ankara için su kesintisi uyarısı

#Ankara Su Kesintisi#ASKİ Duyurusu#Çankaya Su Arızası
ASKİden Ankara için su kesintisi uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 18:24

 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın 04.00-12.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.

ASKİ'den yapılan duyuruda, Söğütözü Mahallesi AŞTİ arkasındaki P-3 Pompa İstasyonu çıkışında, Çankaya ilçesini besleyen 1600 milimetre çaplı ana iletim hattında arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Nisan çarşamba günü saat 04.00 ile 12.00 arasında bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağı, arızanın giderilmesinin ardından hatların dolması ve suyun üst kotlara ulaşmasının zaman alabileceği bildirildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Anıttepe, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çankaya, Devlet, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, Emek, Esatoğlu, Eti, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İlkadım, İlkbahar, İlker, Karapınar, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kocatepe, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Mürsel Uluç, Naci Çakır, Nasuh Akar, Oğuzlar, Oran, Osman Temiz, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Sancak, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Tınaztepe, Umut, Yeşilkent, Yıldızevler, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen, Yukarı Öveçler, Yücetepe, Zafertepe ve 100. Yıl."

 

#Ankara Su Kesintisi#ASKİ Duyurusu#Çankaya Su Arızası

