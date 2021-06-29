ASKİ su kesintisi 29 Haziran 2021: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 29 Haziran Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, ASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, ASKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

MAMAK Arıza Tarihi: 29.06.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 17:30:00

Detay: Mamak ilçesi Genaral zeki doğan mahallesi 504 sokak ile dereboyu caddesi köşesinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 100 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı 29.06.2021 salı günü saat 08.00 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Peyami safa mahallesi .Genaral zeki doğan mahallerin üst kotları

GÜDÜL Arıza Tarihi: 29.06.2021 10:40:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 16:40:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ KAVAKÖZÜ MAHALLESİ KÜME EVLER İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM SEBEKE HATTI Q75 PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: KAVAKÖZÜ MAHALESİ

MAMAK Arıza Tarihi: 29.06.2021 11:50:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 20:00:00

Detay: Mamak ilçesi Altındağ ilçesi P10 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı enerji kesintisi olduğundan pompalar çalışmadığından dolayı mamak ilçe genelinde basınç ve susuzluk yaşanacaktır

Etkilenen Yerler: mamak ilçe geneli

AYAŞ Arıza Tarihi: 29.06.2021 11:45:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 17:00:00

Detay: Ayaş Çanıllı Uluyol mahallesi Selçuklu caddesi içerisinde bulunan İçme Suyu Depo çıkışı 160 lık Ana iletim hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uyğulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Uluyol ve Çiğdemci mahalleleri

KALECİK Arıza Tarihi: 29.06.2021 12:50:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 16:00:00

Detay: Kalecik Yenidoğan-Yeşilyurt mahallesinde kanal insaat firmasi tarafindan yapılan çalışma nedeniyle su kesintisi yapılacaktır Tahmini su verilme saati 16:00

Etkilenen Yerler: Yenidoğan Yeşilyurt mahallesi geneli

MAMAK Arıza Tarihi: 30.06.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 30.06.2021 17:00:00

Detay: Planlı su kesintisi ; Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi odabaşı caddesi içinde 600 lük depo temizliği yapılacağından

Etkilenen Yerler: Lalahan karşıyaka ile istasyon mahallerin üst kotları

ALTINDAĞ Arıza Tarihi: 29.06.2021 10:35:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 20:00:00

Detay: Aydınlıkevler Şehit Cemaletttin Caddesinde ki P10 pompa istasyonumuzda enerji sa kaynaklı elektrik kesintisi olduğundan su kesintisi olmuştur

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik.Doğantepe.Battalgazi,Karapürçek,Beşikkaya,Örnek,Atıfbey,Yıldıztepe mahalleleri(ilerleyen saatlarde Altuındağ Bölgesinin tamamı etkilenecektir.)

NALLIHAN Arıza Tarihi: 29.06.2021 11:00:00

Tamir Tarihi: 30.06.2021 11:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ ; SARIYAR MAHALLESİ DEPO KONTROLÜ YAPILMASI İÇİN 29.06.2021 11:00 - 30.06.2021 11:00 TARİHLERİNDE 1 GÜNLÜK PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ABONELERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: SARIYAR MAHALLESİ

AKYURT Arıza Tarihi: 29.06.2021 16:30:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 16:30:00

Detay: AKYURT SARACALAR MAH. HİSAR KÜMEEVLERİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI DÖŞENMESİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: SARACALAR MAH. VE HİSAR KÜMEEVLERİ civarı

NALLIHAN Arıza Tarihi: 29.06.2021 07:50:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 18:00:00

Detay: HACIBEY MAHALLESİ KAVAKLIK POMPA İSTASYONU İLE 1000 TONLUK DEPO ARASINDAKİ Ø315 TERFİ HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, YAZI MAH, HACIBEY MAH, NASUHPAŞA MAH, ALİAĞA MAH

BEYPAZARI Arıza Tarihi: 29.06.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 29.06.2021 13:00:00

Detay: ŞEBEKE DAĞITIM MERKEZİNDE ÇALIŞMALARDAN DOLAYI BEYPAZARI İLÇESİ İSTİKLAL MAHALLESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ VE KURTULUŞ MAHALLESİNİN BİR KISMINDA SULAR SAAT 13:00 KADAR KESİLMİŞTİR

Etkilenen Yerler: BEYTEPE MAHALLESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, İSTİKLAL MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI

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