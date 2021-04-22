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Haber Giriş: 22.04.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

ASKİ çalışma saatleri – ASKİ kaçta kapanıyor/açılıyor? ASKİ mesai saatleri

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ASKİ çalışma saatleri – ASKİ kaçta kapanıyor/açılıyor? ASKİ mesai saatleri

Başkent Ankaralıların su ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin çalışma saatleri, vatandaşlarca merak ediliyor. ASKİ’nin sabah saat kaçta açıldığı ve akşam kapanış saatinin yanı sıra hafta sonu çalışma planı da merak ediliyor. Peki, ASKİ kaçta kapanıyor/açılıyor?

ASKİ; Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ifadelerinin kısaltması olma özelliği taşımaktadır. Aski Genel müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ankara için hizmet veren önemli kuruluşlardan olma özelliği barındırmaktadır.

ASKİ Çalışma Saatleri

Ankara için önemli hizmet kurumlarından biri olan Aski'nin çalışma saatlerinin varlığı söz konusudur. Buna göre çalışma saatleri hafta içi sabah 08:00 ve öğlen 12:00 olmaktadır. Bir saatlik aradan sonra mesaiye 13:00 'de tekrar başlayıp öğleden sonra 17:00'ya kadar hizmet vermektedir.

ASKİ Kaçta Kapanıyor/Açılıyor?

ASKİ’nin hafta içi kapanış saati öğleden sonra 17:00'dır. Ankara için son derece önemli olan bu kurumun sabah açılış saati ise 08:00'dır. Bu sayede Ankaralılara sabahın erken saatlerinde hizmet sunmaya başlamaktadır.

ASKİ Mesai Saatleri

ASKİ mesai saatleri pek çok Ankaralı için önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Aski mesai saatleri şu şekilde gerçekleşmektedir.

Pazartesi günleri : 08:00-12:00 13:00-17:00 arasında

Salı günleri : 08:00-12:00 13:00-17:00 arasında

Çarşamba günleri : 08:00-12:00 13:00-17:00 arasında

Perşembe günleri : 08:00-12:00 13:00-17:00 arasında

Cuma günleri : 08:00-12:00 13:00-17:00 arasında

Cumartesi-Pazar: Hizmet vermemektedir.

 

ASKİ Hafta Sonu Açık Mı?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren kurum hafta sonu pandemi nedeniyle hafta sonları hizmet vermemektedir. Daha öncesinde Kurumun Cumartesi günü çalışma saatleri sabah: 08:00 olup akşam 14:00'da sona ermekteydi. Ancak pandemiden sonra gelen kısıtlamalar ASKİ çalışma saatlerini de etkiledi. 

 

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