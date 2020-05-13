Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Celp yerleri ne zaman açıklanacak?
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında celp dönemi gelenlerin askere alınmaları ertelenmişti. İlk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin celp tarihi araştırmaları, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte hız kazandı. Peki, askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Celp yerleri ne zaman açıklanacak?
Vatani görevini yapmak isteyen gençler celp yeri araştırmalarına son günlerde yoğunluk verdi. Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç, konuya dair resmi kurumların açıklamalarına odaklandı. İşte, 'Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?' sorusunun yanıtı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını söyledi.
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