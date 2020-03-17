Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB'den bedelli askerlik celpleriyle ilgili duyuru

2020 yılında silah altına alınacak yükümlülere yönelik MSB'den önemli bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerinin ileri bir tarihte yapılacağı bildirildi. Açıklamanın ardından gözler bedelli askerlik celp yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, MSB askerlik yerleri ile ilgili ayrıntılar.

MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK CELP İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DUYURU

MSB'den yapılan açıklamada, "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir." denildi. Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

1. 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.

2. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir.

3. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci Maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB'den yapılan açıklamada Mayıs ayı askerlik yerleri ile ilgili şu duyuru yayımlandı.

1. MAYIS 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.

2. MAYIS 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SINIFLANDIRMA NİTELİK LİSTESİNE; YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN; 28 ŞUBAT 2020 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMASINI YAPTIRAN, ERKEN SEVK İSTEĞİNDE BULUNAN VE ASKERLİK HİZMETİ İLE CELP TERCİHİNİ YAPTIRANLARDAN CELP TERCİHLERİNE GÖRE BAŞVURUSU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACI DİKKATE ALINARAK KABUL EDİLENLER, ERTELEME İLE SEVK TEHİRLERİ SONA ERENLER, DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILANLAR ALINACAKTIR.

3. MAYIS 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERİN, 28 ŞUBAT 2020 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMA VE ASKERLİK HİZMETİ İLE CELP TERCİHİNİ E-DEVLETTEN VEYA EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAT EDEREK YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. YOKLAMASINI YAPTIRDIKLARI HALDE ASKERLİK HİZMETİ İLE CELP TERCİHİNİ YAPMAYANLAR

MEVCUT BİLGİLERİNE VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACINA GÖRE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

4. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMABAKANLIĞINCA 24 NİSAN 2020 TARİHİNDE E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE

DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.

5. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCUNDA;

A. YEDEK SUBAY ADAYLARI İLE YEDEK ASTSUBAY ADAYLARI 29 NİSAN 2020 TARİHİNDE, ER/ERBAŞ STATÜSÜNE AYRILANLARDAN MAYIS CELP

VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 29 NİSAN 2020 TARİHİNDE, HAZİRAN CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 28 MAYIS 2020 TARİHİNDE, TEMMUZ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR İSE 18 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE TERTİP

EDİLDİKLERİ BİRLİKLERE SEVK EDİLECEKLERDİR.

B. SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA YÜKÜMLÜLER YUKARIDA BELİRTİLEN SEVK BAŞLANGIÇ TARİHLERİNDEN ON BEŞ

GÜN ÖNCESİNDEN İTİBAREN E-DEVLET ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINDAN SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR. SEVK BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN İTİBAREN SEVK EVRAKI SADECE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINCA VERİLECEKTİR.

C. YOL VE İAŞE PARASI, E-DEVLETTEN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN ADRESİ İLE

EĞİTİM BİRLİĞİ, ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE İSE SEVK EVRAKINI ALDIĞI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI İLE EĞİTİM BİRLİĞİ ARASI ESAS ALINARAK VERİLMEKTEDİR. YÜKÜMLÜLER KENDİLERİNE YAPILAN ÖDEMELERİ KİMLİK BELGELERİ İLE PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KARTI İLE PTTMATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR.

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