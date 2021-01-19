Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2021 bedelli askerlik şubat celp dönemi için gözler e Devlet'te

2021 askerlik yerleri asker adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. TSK bünyesinde silah altına alınacak olan kişiler şubat celp ve sevk dönemleri ile ilgili yapılan duyurunun ardından birliklerini görüntüleyecek. MSB'den yapılan daha önceki açıklamada askerlik yerlerinin ocak ayında ilan edileceği bildirilmişti. Ancak 2021 bedelli askerlik yerleri ve celpleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik başvurusu yapmak için şubelere gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden işlemler tamamlanmıştı . Başvurular 31 Aralık 2020 saat 18.00'de sona ermişti.

Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

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2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Geçtiğimiz yıl Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.