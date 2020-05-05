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Haber Giriş: 05.05.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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İlk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin celp tarihi araştırmaları Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından hız kazandı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında celp dönemi gelenlerin askere alınmaları ertelenmişti. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Vatani görevini yapmak isteyen gençler şimdi 'askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin bekleyiş devam ederken tarih bilgisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşıldı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını söyledi.

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