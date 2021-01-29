Askerlik süresi kaç ay? İşte Resmi Gazete’de yer alan er ve erbaş askerlik süresi bilgileri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak. TBMM'de kabul edilen teklifte askerlik süresinin uzatıldığına dair bir madde yer almadı. Kısa ve uzun dönemler için askerlik süresi 6 ay olarak geçerliliğini devam ettiriyor.

ASKERLİK SÜRESİ KAÇ AY?

2019 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri düzenlenmişti. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili alınan karar yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor;

Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç döneme ayrılır.

Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez. Bunlar hakkında muvazzaflık dönemi için askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilir.

Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getiriliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak.

Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13,50 oranında arttı.

Döviz karşılığı bedelli askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 Euro öderken, bu yıl 4 bin 402 Euro ödeyecek.