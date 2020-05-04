Son Güncelleme:
Askerlik terhis işlemleri ne zaman yapılacak? Erdoğan merak edilen tarihi açıkladı
Normalleşme süreci kapsamından koronavirüsü kısıtlamaları önümüzdeki aylardan itibaren genişletilmeye başlanacak. Bu tedbirler arasında en merak edilen sorulardan biri de askerlik terhis işlemleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planının tüm detaylarını açıkladı. İşte Askerlik terhis işlemleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabı
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak. Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle