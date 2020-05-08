Askerlik terhis işlemleri ne zaman yapılacak? Bedelli askerlik ne zaman başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını söyledi.

Normalleşme süreci kapsamından koronavirüsü kısıtlamaları önümüzdeki aylardan itibaren genişletilmeye başlanacak. Bu tedbirler arasında en merak edilen sorulardan biri de askerlik terhis işlemleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planının tüm detaylarını açıkladı. İşte Askerlik terhis işlemleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabı

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak. Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır.

Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker 31 Mayıs'ta terhis olacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen terhis ve celp işlemlerinin tarihi belli oldu. Buna göre, terhis işlemleri 31 Mayıs'ta, celp işlemleri ise 5 Haziran'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sebebi ile ertelenen askerlik işlemleri ile ilgili yeni takvimi açıkladı.

Koronavirüs sebebi ile askerlik işlemlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırılıyor. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, 31 Mayıs tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.

Bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlendi.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.