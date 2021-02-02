Askerlik şubesi randevu alma ekranı! Askerlik şubesine randevusuz gidilir mi?

Askerlik şubesi randevu alma işlemi için yapılması gereken ilk işlem, E-Devlet ekranına girmek olacak. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne 'Asal Randevu' yazıp karşınıza gelen linke tıklayın. İl, şube, işlem türü ve tarih bilgilerini girdikten sonra sonraki adıma geçin.

Sonraki adımda saat seçerek kaydet tuşuna basın. Randevuyu oluşturduğunuzda hem telefon hem de mail adresinize bilgi gelecektir.

ASAL RANDEVU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ