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Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Askerlik şubesi randevu alma ekranı! Askerlik şubesine randevusuz gidilir mi?

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Askerlik şubesi randevu alma ekranı! Askerlik şubesine randevusuz gidilir mi?
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Askerlik şubesi randevu alma ekranı aracılığıyla pandemi döneminde şubeye gitmeden önce işlem yapmak önem arz ediyor. Askerlik şubesi randevu alma işlemi için E-Devlet şifresinin bulunması önem arz ediyor. Bu şifre ile birlikte giriş yapan vatandaşlar, askerlik şubesi randevu alma işlemini 2 adımda tamamlayabiliyor. Peki, askerlik şubesi randevu alma işlemi nasıl yapılır? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler

Askerlik şubesi randevu alma işlemi için yapılması gereken ilk işlem, E-Devlet ekranına girmek olacak. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne 'Asal Randevu' yazıp karşınıza gelen linke tıklayın. İl, şube, işlem türü ve tarih bilgilerini girdikten sonra sonraki adıma geçin.

Sonraki adımda saat seçerek kaydet tuşuna basın. Randevuyu oluşturduğunuzda hem telefon hem de mail adresinize bilgi gelecektir.

ASAL RANDEVU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

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