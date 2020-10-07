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Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Askerlik şubesi önündeki şüpheli valizden kıyafet çıktı

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Askerlik şubesi önündeki şüpheli valizden kıyafet çıktı
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AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde askerlik şubesinin önüne bırakılan şüpheli valiz, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından kontrollü bir şekilde açılan valizden kıyafet ve kişisel bakım ürünleri çıktı.

Alacamescit Mahallesi, Kahramanlar Caddesi’ndeki Kuşadası Askerlik Şubesi’nin önüne saat 08.30 sıralarında bırakılan valizi gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, şüpheli valizin olduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Caddenin giriş ve çıkışını yaya ve araç trafiğine kapatan polis, bomba imha ekiplerini çağırdı. Gelen, bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede valizin içinde patlayıcı madde olmadığı belirlendi. Kontrollü bir şekilde açılan valizden kıyafet ve kişisel bakım ürünleri çıktı. Askerlik şubesinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, valizi aynı caddedeki bir otelde kalan kadın müşterinin bıraktığını belirledi. Polis, valizi bırakan kadının bulunup, ifadesine başvurulması için çalışma başlattı.

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