Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor? 2021 askerlik şubesi çalışma saatleri

Askerlik şubesi ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Askerlik şubesinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Askerlik şubesi 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Askerlik Şubesi, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma (ASAL) Teşkilatının en küçük birimidir. 1886 yılından itibaren Kolordularda asker alma faaliyetlerini yürütecek riyaset kalemleri ve bunlara bağlı tümen seviyesinde kalemler kurulmuş, bu kalemlere bağlı olarak ülkeye dağılmış askerlik şubeleri kurulmuştur.

1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır.

Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır.

Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır. Ancak şubeden şubeye çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalıdır.

Asker Alma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar ANKARA / TÜRKİYE adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 402 6100 numaralı telefonla da ulaşabilirsiniz.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara