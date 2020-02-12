Askerlik sorgulama nasıl yapılır? Sefer emri var mı?

Askerlik görevini henüz tamamlamamış ve muaf olmuş vatandaşlar için, e-Devlet hizmetleri içerisinde yer alan “Askerlik Durumu Sorgulama” sayfasından kendilerine ilişkin bilgileri kolayca elde edebilirler. Ayrıntılı bir şekilde görüntülenen bilgiler, askerlik şubesine gitmeye gerek kalmadan “Askerlik Durum Belgesi” almayı da mümkün hale getirdi.

ASKERLİK SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

e-Devlet Üzerinden Askerlik Durumu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Askerlik Durumuna dair bilgileri görüntülemek için; Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” sayfasına girmeniz gerekir.

Açılan sayfa üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapmak için kimlik doğrulama adımlarının tamamlanması şarttır.

Kimlik doğrulama adımlarını T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini ilgili boşluklara yazarak geçebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız; en yakın PTT şubesine giderek şahsa tahsis edilen şifreyi temin edebilirsiniz. Aynı zamanda mobil imza, elektronik imza, T.C kimlik kartı ve internet bankacılığı gibi diğer giriş seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

e-Devlet ile askerlik durum belgesi sorgulama için TIKLAYINIZ.

Askerlik Yerleri e-Devlet Üzerinden Nasıl Öğrenilir?

Vatani görevini tamamlamak için askere gidecek olan kişiler, askerlik yerleri ve sevk bilgilerine dair detaylara e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabilirler. Sevk belgesinde, asker adayını birliğine teslim olacağı günler ve yol izinlerine dair detaylarda yer alır. Kısa dönem askerler, “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”; uzun dönem askerler “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” sayfası üzerinden bilgilerine ulaşabilirler.

Yedek Subay Sınıflandırma Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Er Sınıflandırma Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Sefer Görev Emri Nedir?

Sefer Görev Emri, daha önceden askerlik görevini tamamlayan bireylerin, milli seferberlik gibi durumlarda yeniden askerlik görevine çağırılması anlamına gelmektedir. Sefer Görev Emri ile ilgili tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılır. e-Devlet kapısının güncellemesiyle birlikte, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sisteme “Personel Sefer Emri Sorgulama” hizmet sayfası entegre edildi. Bu hizmet, muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen Sefer Görev Emri olup olmadığının sorgulanması olarak tanımlandı.

Sefer Görev Emri Nasıl Sorgulanır?

Seferberlik halinde silah altına alınıp alınmayacağı bilgisine erişmek isteyen vatandaşlar e-Devlet sisteminden sorgulamalarını kolaylıkla yapabiliyor. Eğer sefer görev emri yoksa, açılan sayfa üzerinde; “Personel Sefer Görev Emri Durumunuz: YOKTUR” şeklinde bir ibareyle karşılaşırsınız.

Personel Sefer Görev Emri Sorgulama İşlemi İçin TIKLAYINIZ.