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Haber Giriş: 21.06.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Askerlik çarşı izinleri ne zaman açılacak? Askerlerin çarşı izinleri açıldı mı?

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Askerlik çarşı izinleri ne zaman açılacak? Askerlerin çarşı izinleri açıldı mı?

Askerlerin çarşı izinleri, vatani görevlerini yapmakta olan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs vakaları dolayısıyla bir süredir çarşı izinleri konusunda kısıtlama getirilen askerler için çarşı izni uygulaması merak ediliyor. Peki, normalleşme sürecinde askerlik çarşı izinleri ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Askerlik çarşı izinleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Son dönemde sokağa çıkma yasakları dolayısıyla kısıtlanan çarşı izinleri yeni dönemde merak konusu oldu. Peki, er ve erbaşların çarşı izinleri açıldı mı? İşte, askerlerin çarşı izinleri hakkında bazı bilgiler

ASKERLERİN ÇARŞI İZİNLERİ AÇILDI MI?

Askerlerin çarşı izinleri, sokağa çıkma yasağı ve pandemi süreci dolayısıyla kısıtlanmıştı. Henüz resmi bir bilgi yayımlanmamakla birlikte askerlik çarşı izinlerinin 1 Temmuz itibariyle normalleşen konulardan birisi olacağı öngörülüyor.

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