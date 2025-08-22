Askerlik arkadaşı getirdi geçim kaynağı oldu! 'Boşuna uğraşıyorsun' dediler imkansızı başardı

Haberin Devamı

Denizli'nin Buldan ilçesinin en yüksek rakımlı bölgesi olan Helvacılar Mahallesi'nde ikamet eden ve dokumacılık yapan Hasan Esen, 700 rakımda muz ve limon yetiştiriyor.

İlk başta komşuları yetişmeyeceğini söylemesine rağmen fidanları iyi baktığını ve şimdilerde muz ağacı, iki katlı evinden daha da uzun olduğunu belirten Hasan Esen, "Muz ve limon Akdeniz bölgesinde yetişir diye biliyordum ama imkansızı başardık diyebilirim. Bu başarıdan dolayı da çok mutluyum" dedi.

2 yıl önce Kuşadası'ndan asker arkadaşının muz fidanı getirdiğini ve o zamandan beri fidanları iyi baktığını ifade eden Hasan Esen, "Evimin önüne fidanı diktik. Bol su ve koyun gübresi verdim. Bana komşularım Buldan'da yetişmeyeceğini, boşuna uğraştığımı söylediler. İlk başta bende yetişeceğine inanmıyordum. Ben, limon ve muza çok iyi baktım.

Her iki fidanımı kış geldiğinde naylonla soğuktan muhafaza ediyorum. Limonu bu baharda diktim o da meyve verdi. Muz ağacım iki katlı evimin boyuna ulaştı. Bol meyve veriyor. Burası Buldan'ın en serin yeridir. Demek ki yerini sevdi. Muz ve limon Akdeniz bölgesinde yetişir diye biliyordum ama imkansızı başardık diyebilirim. Bu başarıdan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.