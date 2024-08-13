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Askerlerimiz göğsümüzü kabarttı: NATO ülkelerinin katıldığı yarışta birincilik ve ikincilik Türkiye'nin

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#Özel Kuvvetler#NATO#Keskin Nişancı
Askerlerimiz göğsümüzü kabarttı: NATO ülkelerinin katıldığı yarışta birincilik ve ikincilik Türkiyenin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 10:03

NATO müttefiki 19 ülkeden askeri personelin katıldığı En İyi Keskin Nişancı Yarışması'nda Türk askerleri birincilik ve ikincilik kazandı. ABD Avrupa Komutanlığı, kazananları tebrik etti.

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Almanya'nın Hohenfels kentinde 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada 19 NATO Müttefik ülkesinden 36 takım, Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı olmak için yarıştı.

Askerlerimiz göğsümüzü kabarttı: NATO ülkelerinin katıldığı yarışta birincilik ve ikincilik Türkiyenin

Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda ülkelerini temsil eden Türk Özel Kuvvetleri personeli birinci, Kara Kuvvetleri personeli ise ikinci oldu.

Askerlerimiz göğsümüzü kabarttı: NATO ülkelerinin katıldığı yarışta birincilik ve ikincilik Türkiyenin

ABD Avrupa Komutanlığı kazananları tebrik ederek, “Türkiye'den dostlarımızı 2024 Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı ödülünü kazandıkları için tebrik ediyoruz” dedi.

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Askerlerimiz göğsümüzü kabarttı: NATO ülkelerinin katıldığı yarışta birincilik ve ikincilik Türkiyenin

 

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#Özel Kuvvetler#NATO#Keskin Nişancı

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