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Haber Giriş: 06.05.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

Askerler ne zaman terhis olacak?

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Askerler ne zaman terhis olacak?
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1 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde silah altına alınan erbaş ve erlerin, askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasının ardından, terhis tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Nisan ayında terhis olamayan binlerce askerin terhis işlemleri için tarih belli oldu. Peki, askerler ne zaman terhis olacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaşanan kritik süreçte Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde celp ve terhislerin ertelenmesinin ardından, binlerce askerin terhis olacak ailelerine kavuşacakları tar,h netleşti. İşte, "Askerler ne zaman terhis olacak?" sorusunun yanıtı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını söyledi.

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