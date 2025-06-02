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'Askeriz' deyip ödeme yapmak istemediler... Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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#Eskişehir#Asker#Poligon
Askeriz deyip ödeme yapmak istemediler... Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 16:42

Eskişehir'de havalı silahlarla atış yapılan poligon işletmesinde bir grubun, "Askeriz" diyerek hesap ödemeyi istememesi sonucunda çıkan bıçaklı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Adalar Bulvarı'da meydana geldi. İddialara göre, çevrede bulunan bir poligona giden ve havalı silahlarla atış yapan grup, "Askeriz" diyerek işletmeye para ödemek istemedi. Bunun üzerine grup ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı.

Askeriz deyip ödeme yapmak istemediler... Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda taraflar birbirlerine bıçaklar ve sopalarla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve yunus timi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralının Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, 3 yaralının ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Askeriz deyip ödeme yapmak istemediler... Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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#Eskişehir#Asker#Poligon

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