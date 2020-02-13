Askerimize zarar gelirse rejimi her yerde vururuz

SÖZLER TUTULMADI

“Bugüne kadar yapılan anlaşmalara, sözlere riayet edilmesini bekleyerek en az fiili müdahaleyle süreci yönetmeye çalıştık. Ama bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Üstelik bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimizi, dolasıyla doğrudan Türkiye’yi de hedef almaya başladı. Madem durum buysa biz de artık lafa değil sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz.

ŞUBATIN SONUNA KADAR

Şubat ayının sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırları dışına yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden yapacağız. İdlib’deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Bölgedeki muhalif gruplardan başı bozuk hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağız. Artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provokasyonlarına göz yumacak değiliz.

HAVA ARAÇLARI UYARISI

İdlib’de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. Karada da rejim güçlerini aynı şekilde belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Adana Mutabakatı’nın gereği bu. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Türkiye’yi hedef alan herkes, bunun bedelini sadece saldırı alanında değil, her yerde ödeyeceğini bilmelidir.

HİÇ KİMSE GÜVENDE OLMAZ

Hakkımızı da gerektiğinde bire on misliyle vereceğimiz, en küçük bir ihlali dahi affetmeyeceğimiz bir döneme girdik. Şehitlerimizin tek damla kanını dahi teröristlerin ve rejimin tüm güçlerine değişmeyiz. Mehmetçiklerin kanının döküldüğü yerde kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum. Suriye güvende olacak ki, biz de evimizde rahat edebilelim.”

REJİM VE RUSYA’NIN VERDİĞİ HASARLARI ELE ALDIK



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, “İdlib’de devam eden süreci Sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya’nın vermiş olduğu hasarları ele aldık” dedi.

Erdoğan, İdlib’de 5 askerin şehit olduğu rejim saldırısının ardından dün Putin ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Meclis grup toplantısı çıkışında, gazetecilerin sorularını yanıtlarken görüşmeye ilişkin Erdoğan, “Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye’de, Dışişleri, Savunma ve istihbaratın da Moskova’da bir araya gelmeleri konusunda Sayın Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacağız” dedi. Erdoğan’ın bahsetttiği görüşmenin gelecek hafta gerçekleşeceği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Moskova’ya gidecekleri öğrenildi.

Erdoğan, Putin ile görüşmede verilen sözlerin tutulmaması durumunda Barış Pınarı harekâtının genişletilmesinin gündeme gelip gelmediği sorusuna karşılık da şöyle konuştu:

GERİ ADIM ATMA YOK

“Barış Pınarı harekatı aynı kararlılıkla devam ediyor. Bu konuda geri adım atma söz konusu değil. Tel Abyad’dan Rasulayn ve zaman zaman Tel Rıfat’a kadar çalışmalar belli bir zeminde yürüyor. Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib. Çünkü İdlib’den Türkiye’ye yönelik bir iltica hareketi var. Bu iltica hareketine de pek müsamaha ile bakmak istemiyoruz. Bunu engellemek için de Suriye topraklarında bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparak da orada iskan etmek istiyoruz.”

“Bugün itibarıyla yeni bir süreç başlıyor mu? Yeni bir harekât süreci olarak mı bakmamız gerekiyor?” sorusuna karşılık, “Şu anda o minvaldeyiz” diyen Erdoğan, soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump’la her an görüşmesinin olabileceğini de söyledi. ANKARA







AVRUPA’YA ÇAĞRI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Meclis grup konuşmasının ardından Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için bu kente gitti. Erdoğan konuşmasında Avrupa’ya terörle mücadele konusunda sitem etti: “Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler, Avrupa Parlamentosu çatısı altında misafir edilip konuşturuldular. Maalesef bu etkinlikte HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri de yer almışlardır. Şimdi biz bu milletvekillerine ve partilere bir işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar. Buradan, AB’yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyorum.”