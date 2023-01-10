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Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve sevgilisinin ifadeleri bekleniyor

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#Edirne#Yunanistan#Türkiye
Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve sevgilisinin ifadeleri bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 14:52

Edirne'de, 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapsi istenen Yunanistan polisi Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın (29) tutuksuz yargılandıkları davada Yunanistan mahkemesindeki ifadeleri bekleniyor.

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Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi. Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, nöbetçi sulh hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

SUÇ UNSURUNA RASTLANILMADI

Valasoudis Manolis, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Edirne'ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimiz düşünmüyorum" dedi.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde de çiftin cep telefonları ile üzerlerindeki dijital materyallerinin incelenmesinde, suç unsurlarına rastlanılmadı. Yargılanma giderleri ve güvence bedeli olan 50 bin TL ceza ile yurt dışına çıkış yasakları kaldırılan Valasoudis Manolis ile kız arkadaşı Aheni Aohna, ülkelerine döndü.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Valasoudis Manolis ile Aheni Aohna hakkında, 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, bugün 4'üncüsü görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Mahkeme, önceki duruşmada sanıkların Yunanistan mahkemesinde ifadelerinin alınması talebine, cevap gelmediğini açıkladı. Sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna Öfke de talimat yazısının beklenmesi gerektiğini belirterek, askeri bölgede keşif yapılması talebini yineledi. Mahkeme heyeti, sanıklar adına yazılan yurt dışı talimat cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Edirne#Yunanistan#Türkiye

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