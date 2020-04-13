Askeri üs bölgesinin 5 metre karla kapanan yolu açıldı

İlçeye bağlı Tekeli köyündeki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı rüzgarın da etkisiyle yer yer 5 metreyi aştı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından daha önce açılan üs bölgesi yolu, rüzgarın da etkisiyle yeniden kapandı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi’nde zorlu bir mücadele yürüten ekipler, yolu güçlükle açabildi. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin sürücüsü, kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı. Sürücünün mücadelesi, bölgede çalışan karla mücadele ekiplerince görüntülendi.