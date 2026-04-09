Askeri törenle uÄŸurlandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#YalçÄ±n Küçük#KÄ±brÄ±s Gazisi#Askeri Tören
Askeri tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 07:00

ANKARAâ€™da 6 Nisanâ€™da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 87 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren yazar Prof. Dr. YalÃ§Ä±n KÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼n son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

KÄ±brÄ±s Gazisi Prof. Dr. YalÃ§Ä±n KÃ¼Ã§Ã¼k iÃ§in askeri tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. KÃ¼Ã§Ã¼kâ€™Ã¼n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lan naaÅŸÄ±nÄ± askerler, TÃ¼rkiye KomÃ¼nist Partisi bayraklarÄ±nÄ±n arasÄ±nda omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±. Askerlerin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafta â€˜KÄ±brÄ±s Gazisi YalÃ§Ä±n KÃ¼Ã§Ã¼kâ€™ ifadesi yer aldÄ±. Ankara Cebeci Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verilen KÃ¼Ã§Ã¼k iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rene Ergenekon davasÄ±nda birlikte cezaevinde yattÄ±ÄŸÄ± eski 1. Ordu KomutanÄ± Orgeneral HurÅŸit Tolon, emekli savcÄ± ve eski CHP milletvekili Ä°lhan Cihaner, Vatan Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžule PerinÃ§ek, TKP Meclisi Ã¼yesi Aydemir GÃ¼ler, eski Devlet BakanÄ± Ufuk SÃ¶ylemez, SHP eski genel baÅŸkanÄ± Murat KarayalÃ§Ä±n katÄ±ldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼kâ€™Ã¼n eÅŸi Temren ve oÄŸlu Ã–mer Devrim taziyeleri kabul etti. Â Â Â Â 

Askeri tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±

KÄ°MDÄ°R

KÃ¼Ã§Ã¼k, 1938â€™de Hatay Ä°skenderunâ€™da doÄŸdu. 1966â€™da ODTÃœâ€™de Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi iken 12 Mart MuhtÄ±rasÄ±â€™nda gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. Ã‡eÅŸitli dergilerde yazÄ±lar yazan KÃ¼Ã§Ã¼k, 1970â€™li yÄ±llarda tekrar gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¼niversiteden 12 EylÃ¼l darbesi sonrasÄ± yine uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KÃ¼rtÃ§Ã¼lÃ¼k propagandasÄ±ndanÂ  iki yÄ±l hapis yattÄ±. Ergenekon soruÅŸturmasÄ±nda da tutuklu kaldÄ±.

Askeri tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#YalçÄ±n Küçük#KÄ±brÄ±s Gazisi#Askeri Tören

