Askeri rütbelerin sıralaması: Kolordu Komutanı Korgeneral nedir?

Korgeneral, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi kolordu komutanlığı olan ve Tümgeneralle Orgeneral arasındaki askerî rütbedir. Deniz Kuvvetlerindeki karşılığı Koramiral'dir. Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde 14 kolordu bulunur.

Kolordu, 3-4 tümen'den oluşan askeri birime verilen isimdir. Kolordular birleşerek ordu'yu oluştururlar ve korgeneral tarafından yönetilirler. Bünyesinde takriben 40.000 asker barındırır. Bölge savunmasında etkilidir, kolordu olarak çok seyrek operasyon yaparlar. Genellikle ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar.

General Rütbeleri

Orgeneral

Korgeneral

Tümgeneral

Tuğgeneral

Subay Rütbeleri

Albay

Yarbay

Binbaşı

Yüzbaşı

Üsteğmen

Teğmen

Asteğmen

Astsubay Rütbeleri

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Astsubay Başçavuş

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay Üstçavuş

Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay Çavuş

Yedek Astsubay

Uzman Erbaş Rütbeleri

Uzman Çavuş

Uzman Onbaşı

Erbaş/Er Rütbeleri

Çavuş

Onbaşı