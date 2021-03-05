Askeri rütbelerin sıralaması: Kolordu Komutanı Korgeneral nedir?
Gündemdeki haberler ardından askeri rütbelerin sıralaması ve kolordu komutanı korgenal rütbesi merak konusu oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığında rütbeler yaka işaretleri ve kumaşların renklerine göre birbirinden ayrılır. Peki, askeri rütbelerin sıralaması nasıldır? Kolordu Komutanı Korgeneral nedir, görevleri neler?
Korgeneral, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi kolordu komutanlığı olan ve Tümgeneralle Orgeneral arasındaki askerî rütbedir. Deniz Kuvvetlerindeki karşılığı Koramiral'dir. Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde 14 kolordu bulunur.
Kolordu, 3-4 tümen'den oluşan askeri birime verilen isimdir. Kolordular birleşerek ordu'yu oluştururlar ve korgeneral tarafından yönetilirler. Bünyesinde takriben 40.000 asker barındırır. Bölge savunmasında etkilidir, kolordu olarak çok seyrek operasyon yaparlar. Genellikle ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar.
General Rütbeleri
Orgeneral
Korgeneral
Tümgeneral
Tuğgeneral
Subay Rütbeleri
Albay
Yarbay
Binbaşı
Yüzbaşı
Üsteğmen
Teğmen
Asteğmen
Astsubay Rütbeleri
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş
Yedek Astsubay
Uzman Erbaş Rütbeleri
Uzman Çavuş
Uzman Onbaşı
Erbaş/Er Rütbeleri
Çavuş
Onbaşı